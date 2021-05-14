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14 мая 10:01
автор: Максим Скороходов

СМИ: Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на следующий сезон

Главным спортивным соревнованием сезона-2021/22 будут Олимпийские игры в Пекине.

«Российская газета» опубликовала состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.

Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

Кроме того, по информации источника, в резервном списке среди фигуристов-одиночников находятся Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.

Таким образом в состав сборной России на олимпийский сезон не попали Алина Загитова и Евгения Медведева, которые на Олимпиаде в Пхенчхане соответственно завоевали золотую и серебряную медали.

источник: «Российская газета»
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