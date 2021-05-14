СМИ: Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на следующий сезон

«Российская газета» опубликовала состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.

Кроме того, по информации источника, в резервном списке среди фигуристов-одиночников находятся Алена Косторная, Елизавета Нугуманова, Дмитрий Алиев, Петр Гуменник и Артур Даниелян.

Таким образом в состав сборной России на олимпийский сезон не попали Алина Загитова и Евгения Медведева, которые на Олимпиаде в Пхенчхане соответственно завоевали золотую и серебряную медали.