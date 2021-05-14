СМИ: Загитова и Медведева не попали в состав сборной России на следующий сезон

«Российская газета» опубликовала состав сборной России по фигурному катанию на сезон-2021/22.
Женщины: Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Щербакова.
Мужчины: Макар Игнатов, Михаил Коляда, Марк Кондратюк, Андрей Мозалев, Александр Самарин и Евгений Семененко.
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро.
Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский и Евгения Тарасова/Владимир Морозов.