Жулина не удивило отсутствие Медведевой и Загитовой в составе сборной России

Российский тренер Александр Жулин поддержал решение не включать двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву и олимпийскую чемпионку Алину Загитову в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Отсутствие Медведевой и Загитовой в составе сборной на олимпийский сезон меня не удивило. Все очевидно. Список определяется по результатам прошлого сезона. Разговоры о завершении карьеры? Пусть говорят. А касаемо невключения в состав Медведевой и Загитовой, то вопросов возникать не должно», - приводит слова Жулина «Чемпионат».

Напомним, что Загитова приостановила свою спортивную карьеру в декабре 2019 года, а Медведева в прошлом сезоне выступала только на контрольных прокатах и не принимала участие в спортивных соревнованиях.