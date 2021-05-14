Тарасова – об отсутствии Загитовой и Медведевой в сборной России: Жизнь не заканчивается на спорте

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не видит трагедии в том, что олимпийскую чемпионку Алину Загитову и двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву не включили в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.

«Они честным трудом заработали себе имя, которое всю жизнь на них будет работать. Я хочу, чтобы у них сложилась жизнь, чтобы у них были интересные постановки. Чтобы люди шли на них и кричали «браво», чтобы жизнь продолжалась. Жизнь не заканчивается на спорте высших достижений», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, а Медведева в прошлом сезоне выступала только на контрольных прокатах и не принимала участие в соревнованиях.