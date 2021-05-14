Евгения Медведева: Было бы нечестно включать меня в список за былые достижения

Российская фигуристка Евгения Медведева согласна с решением Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР) не включать ее в расширенный состав национальной сборной.

«Я пропустила весь прошлый сезон из-за проблем со здоровьем, и было бы нечестно включать меня в список за былые достижения. Есть девочки, которые объективно больше заслужили быть в составе прямо сейчас. Я за спортивный принцип. Но фигурное катание - вид спорта, где очень быстро все меняется.

Бывают разные ситуации. Можно пропустить сезон, другой, потом вернуться и добиться результатов. Поэтому я нормально отнеслась к решению Федерации и не планирую бросать тренировки», – написала Медведева на своей странице в инстаграме.

Напомним, что на зимней Олимпиаде, которая прошла в южно-корейском городе Пхенчхан, Медведева выиграла серебряную медаль, уступив своей соотечественнице Алине Загитовой, которая также не была включена в состав сборной России на олимпийский сезон-2021/22.