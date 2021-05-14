Ирина Слуцкая: Загитова и Медведева не попали в сборную по спортивному принципу

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая считает, что Алина Загитова и Евгения Медведева справедливо не попали в состав сборной России на сезон-2021/22.

«В состав сборной России попадают те спортсмены, которые принимают участие в международных соревнованиях и чемпионате России. Мы Загитову и Медведеву не видели в прошлом сезоне. А кого мы должны были лишить места в сборной, чтобы включить тех, кто не принимал участие в соревнованиях? Было бы просто несправедливо. Есть спортивные принципы, по которым люди отбираются в спортивную команду», - приводит слова Слуцкой «Чемпионат».

Напомним, что Загитова приостановила свою спортивную карьеру в декабре 2019 года, а Медведева в прошлом сезоне выступала только на контрольных прокатах и не принимала участие в соревнованиях.