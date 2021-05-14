Максим Траньков: Удивился бы попаданию Загитовой и Медведевой в состав сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал, что ожидал, что Алина Загитова и Евгения Медведева не попадут в состав сборной России на сезон-2021/22.

«Скорее удивился бы, если бы было по-другому. Время идет, приходят новые времена, перед фигуристками ставятся новые технические задачи. Когда-то я тоже понял, что не вывожу новые критерии», - приводит слова Транькова «Чемпионат».

Напомним, что обе фигуристки в прошлом сезоне не выступали на соревнованиях. Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, а Медведева принимала участие только в контрольных прокатах.