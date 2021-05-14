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14 мая 17:07
автор: Степан Шереметьев

Ирина Слуцкая: Хорошо отношусь к Загитовой и Медведевой, но в большом спорте их никто не видит

Фигуристки пропустят Олимпиаду в Пекине.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая дала комментарий о непопадании Алины Загитовой и Евгении Медведевой в состав сборной России на сезон-2021/22.

«Я хорошо отношусь к Загитовой и Медведевой, но в большом спорте их никто не видит. Логично, что их не оказалось в составе сборной. Возвращение на турниры всегда возможно при большом желании и работе. Алина и Женя уже сами будут решать, что им выбрать», - приводит слова Слуцкой «СЭ».

Напомним, что Загитова приостановила карьеру в 2019 году, а Медведева пропустила прошлый сезон и участвовала только в контрольных прокатах.

Добавим, в состав национальной команды вошли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. А Алена Косторная и Елизавета Нугуманова попали в резерв.

источник: «Спорт-Экспресс»
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