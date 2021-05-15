Елена Радионова: Загитова и Медведева согласны с невключением в сборную, им будет сложно вернуться

Бронзовый призер чемпиона мира Елена Радионова дала комментарий после непопадания олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в состав сборной России на олимпийский сезон.

«Не вижу ничего критичного в этом. У нас большая конкуренция в женском одиночном катании, нужно каждый сезон подтверждать свое положение результатами, ведь это спорт. Думаю, Женя и Алина сами согласны с этим решением, что подтвердила сама Женя, поэтому все логично.

Если они хотят кататься на соревнованиях, то должны доказывать свое место, но вернуться будет очень тяжело», - приводит слова Радионовой «МК-Спорт», ссылаясь на «Р-Спорт».

Напомним, что Загитова приостановила карьеру в 2019 году, а Медведева пропустила прошлый сезон и участвовала только в контрольных прокатах.

Добавим, в состав национальной команды вошли Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. А Алена Косторная и Елизавета Нугуманова попали в резерв.