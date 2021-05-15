Сотникова оценила шансы Загитовой и Медведевой на возвращение в сборную

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова прокомментировала отсутствие в составе сборной России на сезон 2021/2022 победительницы Игр-2018 в Пхенчхане Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

«Я тоже не попадала в состав, когда пропускала сезон. Это нормально. Если фигуристка год не выступает, то у нее нет рейтинга, нет практики. Федерация не может включить их в состав за прошлые заслуги, у нас сейчас сборная и так очень сильная. Если они хотят, то пусть доказывают уже в новом сезоне на соревнованиях свое право на выступление в составе национальной команды. Смогут ли они вернуться на высокий уровень? Если частно, не знаю. По себе могу сказать, что это не легко», – приводит слова Сотниковой «Спорт-Экспресс».

Напомним, что обе фигуристки в прошлом сезоне не выступали на соревнованиях. Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, а Медведева принимала участие только в контрольных прокатах. В состав женской сборной России на следующий сезон включены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. В резерв попали Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.