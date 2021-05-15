Сотскова сообщила о краже телефона

Экс-фигуристка Мария Сотскова заявила, что у нее был украден телефон, а вместе с ним и доступ в аккаунты во всех социальных сетях. Об этом сообщает «МК-Спорт».

«Друзья, у меня произошла очень неприятная история, один нехороший человек украл у меня телефон, а вместе с ним и все мои социальные сети. Если кому-то приходили от меня сообщения, начиная с вечера 9 мая, это была не я, если кого-то обидели, приношу свои глубочайшие извинения.

Купила новый телефон, поменяла все пароли, но вот «инстаграм» восстановить пока не получилось, так как его временно удалили, но я не теряю надежды и веры, что он ко мне вернется», - написала Сотскова на своей новой странице в Instagram.

Напомним, что Сотскова - серебряный призер финала Гран-при (2017), вице-чемпионка мира среди юниоров (2016), серебряный призер юношеских Олимпийских игр (2016), победительница (2013) и серебряный призер (2015) финала юниорского Гран-при, серебряный (2018) и бронзовый (2017) призер чемпионата России.