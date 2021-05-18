Сергей Воронов: Понимал, что у Тарасовой и Морозова – единственный выход перейти к Тутберидзе

Сергей Воронов, ранее работавший с Евгенией Тарасовом и Владимиром Морозовым, прокомментировал переход спортсменов к Этери Тутберидзе.

«В целом я понимал, что, наверное, у ребят это один из единственных выходов: пойти в «Хрустальный», – цитирует Воронова «МК-Спорт», ссылаясь на «Р-Спорт». – У Тутберидзе есть постоянная ледовая база, тренерский штаб, который не нуждается в представлении. Наверное, на данный момент это один из сильнейших тренерских коллективов в мире».

В следующем сезоне Тарасова и Морозов будут готовиться к Олимпиаде в Пекине под руководством Тутберидзе и Максима Транькова.

На чемпионате мира нынешнего в Стокгольме пара Тарасова – Морозов заняла лишь четвертое место в турнире спортивных пар, хотя ранее Евгения и Владимир дважды становились серебряными призерами ЧМ.