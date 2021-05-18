Самойлов намерен выступать за сборную Польши

Гендиректор ФФККР Александр Коган сообщил, что фигурист Владимир Самойлова планирует продолжить карьеру в сборной Польши.

«Нам поступило заявление Самойлова о его желании перейти в команду Польши. Заявление будет рассматриваться в соответствии с теми регламентами, которые есть в федерации. Пока по этому спортсмену никакого решения не принято», - цитирует ТАСС руководителя национальной федерации.

Отметим, что Самойлов последний сезон тренировался под руководством Виктории Буцаевой. 22-летний фигурист является призером этапов Кубка России и юниорского Гран-при.