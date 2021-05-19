Туктамышева не исключает возвращение в сборную России Загитовой и Медведевой

Серебряный призер чемпионата мира 2021 года Елизавета Туктамышева оценила шансы российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой на возвращение в сборную России.

— Верю ли я в их возвращение? Да, без проблем. У нас, по-моему, пять мест в основном составе сборной, и если захотят — то конечно. Мне кажется, я была в худшем состоянии в своей карьере когда-то. Тогда у меня совсем ничего не получалось. Все возможно. Если захотят. Все от желания зависит. Будет желание — будут возможности. Нет желания — нет ничего, — цитирует Туктамышеву RT со ссылкой на «Матч Премьер».

Добавим, что в 2018 году Загитова стала олимпийской чемпионкой в Пхенчхане, Медведева стала там же серебряным призером.