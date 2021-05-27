Александр Горшков: Загитова не примет участие на Олимпиаде 2022 года

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков исключил участие российского фигуристки Алины Загитовой на Олимпийский играх-2022 в Пекине.

– Будет ли Загитова бороться за право выступить в Пекине? Нет. Точно. Мы желаем Алине всяческих успехов, очень надеемся, что у нее все будет получаться, – цитирует Горшкова RT, ссылаясь на «РБК Спорт».

Напомним, что 19-летняя россиянка приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года. Ранее она не вошла в состав национальной команды на следующий сезон.

Загитова является обладательницей золотой медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.