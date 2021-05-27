Татьяна Тарасова – о Загитовой: Я еще два года назад говорила, что Алина не вернется в большой спорт

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала мнение по поводу того, что российская фигуристка Алина Загитова пропустит Олимпиаду-2022.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков исключил участие 19-летней спортсменки в соревнованиях в Пекине.

– Я два года назад сказала, что она больше никогда не вернется в большой спорт. Надо верить моим словам. Сейчас Алина занимается прекрасным творчеством, у нее гастроли по всему миру, я за нее очень рада. Она катает новые номера, выглядит очень достойно. Загитова представляет нашу Родину в других странах и делает это очень хорошо, – цитирует Тарасову Sport24.

Добавим, что Загитова является обладательницей золотой медали на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане. В декабре 2019 года она объявила о том, что приостанавливает свою спортивную карьеру.