Медведева пропустит Олимпиаду 2022 года в Пекине

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков сообщил о том, что российская фигуристка Евгения Медведева не примет участие в Олимпиаде-2022.

Ранее стало известно, что соревнования в Пекине пропустит олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

– Все, что я сказал про Загитову, относится и к Жене Медведевой. На Олимпиаде она тоже не выступит, – приводит слова Горшкова Sport24.

Напомним, что обе фигуристки в прошлом сезоне не выступали на соревнованиях. Загитова приостановила спортивную карьеру в декабре 2019 года, а Медведева принимала участие только в контрольных прокатах.

В состав женской сборной России на следующий сезон включены Камила Валиева, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Дарья Усачева, Майя Хромых и Анна Щербакова. В резерв попали Алена Косторная и Елизавета Нугуманова.