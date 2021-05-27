Бестемьянова не верит, что Загитова вернется в спорт

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова выразила сомнения в том, что российская фигуристка Алина Загитова вернется в спорт.

«Никакого смысла в этом нет. Она занимается своей профессиональной карьерой и зарабатывает огромные деньги. Ради чего ей возвращаться в спорт? Чтобы выиграть еще одну медаль? В этом просто нет смысла», - приводит слова Бестемьяновой «Чемпионат».

Добавим, что ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков исключил участие 19-летней спортсменки в Олимпиаде в Пекине.