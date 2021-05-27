Forbes включил Щербакову в список самых перспективных россиян до 30 лет

«Жаль, что «Спартак» при Эмери не играл в Лиге Европы». Реакция на чудо от клуба из испанского Можайска

После победы «Вильярреала» над «МЮ» в финале Лиги Европы Маркус Рэшфорд жаловался на расизм, Унаи Эмери светился от счастья, а «Спартак» сожалел.