Forbes включил Щербакову в список самых перспективных россиян до 30 лет

Фигуристка Анна Щербакова вошла в ежегодный рейтинг журнала Forbes 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет, сообщает «МК-Спорт».
Напомним, что Щебакова выиграла три последних чемпионата России. На международном уровне в ее активе серебряные медали чемпионата Европы и Гран-при в сезоне-2019/20 и победа на последнем чемпионате мира 2021 года в шведском Стокгольме.
Помимо фигуристки в данный список вошли вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский и киберспортсмен Дмитрий Соколов.
источник: МК-Спорт