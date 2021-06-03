Определились даты и места проведения чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию 2024 года

Стали известны страны-хозяйки мирового и европейского первенств по фигурному катанию 2024 года.
Мировое первенство пройдет в канадском Монреале с 18 по 24 марта, европейский турнир примет Венгрия 22-28 января, сообщает пресс-служба ISU.
Напомним, на последнем чемпионате мира российские спортсмены взяли золотые медали в трех из четырех видов программ. Не удалось завоевать наград лишь мужчинам. Женщины полностью заняли пьедестал почета (Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова).
источник: ISU