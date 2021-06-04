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04 июня 11:43
автор: Владислав Корегин

Загитова и Медведева примут участие в шоу Москвиной

Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге 26 сентября.

Фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева станут участницами шоу заслуженного тренера России Тамары Москвиной.

Как сообщает «МК-Спорт», ссылаясь на пресс-службу Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга, помимо двух спортсменок, в показательных выступлениях примут участие Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, а также пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Александра Степанова/Иван Букин и Юко Кавагути/Александр Смирнов.

Добавим, что данное мероприятие, посвященное юбилею Москвиной, которой этим летом исполнится 80 лет, пройдет во Дворце спорта «Юбилейный» в Санкт-Петербурге 26 сентября.

В своей карьере Москвина становилась шестикратной чемпионкой СССР, а также завоевала серебряные медали на чемпионатах мира и Европы.

источник: МК-Спорт
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