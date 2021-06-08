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08 июня 20:52
автор: Максим Скороходов

Объявлен календарь Гран-при в 2021 году

В Москве пройдет шестой этап соревнований.

Пресс-служба Международного союза конькобежцев опубликовала календарь Гран-при по фигурному катанию в 2021 году.

Первый этап: Лас-Вегас, США (20-24 октября)

Второй этап: Ванкувер, Канада (29-31 октября)

Третий этап: Чунцинь, Китай (5-7 ноября)

Четвертый этап: Токио, Япония (12-14 ноября)

Пятый этап: Гренобль, Франция (19-21 ноября)

Шестой этап: Москва, Россия (26-28 ноября)

Финал: Осака, Япония (9-12 декабря)

Напомним, что из-за пандемии коронавируса в прошлом сезоне финал Гран-при не состоялся.

В 2019 году российские фигуристки заняли весь пьедестал почета, победила тогда Алена Косторная.

В других дисциплинах у России медалей не было.

источник: ISU
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