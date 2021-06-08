Объявлен календарь Гран-при в 2021 году

Пресс-служба Международного союза конькобежцев опубликовала календарь Гран-при по фигурному катанию в 2021 году.
Первый этап: Лас-Вегас, США (20-24 октября)
Второй этап: Ванкувер, Канада (29-31 октября)
Третий этап: Чунцинь, Китай (5-7 ноября)
Четвертый этап: Токио, Япония (12-14 ноября)
Пятый этап: Гренобль, Франция (19-21 ноября)
Шестой этап: Москва, Россия (26-28 ноября)
Финал: Осака, Япония (9-12 декабря)
Напомним, что из-за пандемии коронавируса в прошлом сезоне финал Гран-при не состоялся.
В 2019 году российские фигуристки заняли весь пьедестал почета, победила тогда Алена Косторная.
В других дисциплинах у России медалей не было.