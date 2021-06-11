Олимпийская чемпионка Савченко вернулась в спорт и будет выступать за США

Пресс-служба Федерации фигурного катания Германии объявила о том, что олимпийская чемпионка в парном катании Алена Савченко возобновит спортивную карьеру и будет выступать за США.

«Я очень рада этому следующему этапу моей карьеры и благодарна федерациям за то, что они сделали этот шаг возможным. С убеждением, энтузиазмом и целеустремленностью я верю, что можно ставить цели и достигать их на каждом этапе нашей жизни и карьеры. Я с нетерпением жду захватывающего будущего в США», - приводил пресс-служба слова фигуристки.

Сообщается, что причиной сменить спортивного гражданство для 37-летней фигуристки стало отсутствие в Германии подходящего партнера.