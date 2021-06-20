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20 июня 13:01
автор: Максим Скороходов

Траньков рассказал, перейдет ли его дочь к Тутберидзе

Анжелика Транькова пошла по стопам родителей и стала заниматься фигурным катанием.

Бывший фигурист Максим Траньков рассказал, собирается ли отдавать свою дочь в группу Этери Тутберидзе.

«Чтобы перейти к Тутберидзе, Анжелика должна научиться, а у нее пока начальный уровень. Можно попробовать через год, но отбор очень сложный в «Самбо-70»: большой поток, большой отсев, никакого блата нет, для этого нужно соответствовать уровню. У нас с Таней нет амбиций сделать из нее чемпионку, если только она сама этого не захочет», - приводит слова Транькова «Газета.RU».

Напомним, что Тутберидзе воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову, а также чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову.

источник: «Газета.Ru»
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