Траньков рассказал, перейдет ли его дочь к Тутберидзе

Бывший фигурист Максим Траньков рассказал, собирается ли отдавать свою дочь в группу Этери Тутберидзе.

«Чтобы перейти к Тутберидзе, Анжелика должна научиться, а у нее пока начальный уровень. Можно попробовать через год, но отбор очень сложный в «Самбо-70»: большой поток, большой отсев, никакого блата нет, для этого нужно соответствовать уровню. У нас с Таней нет амбиций сделать из нее чемпионку, если только она сама этого не захочет», - приводит слова Транькова «Газета.RU».

Напомним, что Тутберидзе воспитала олимпийских чемпионок Юлию Липницкую и Алину Загитову, а также чемпионок мира Евгению Медведеву и Анну Щербакову.