Траньков: мечтаю отдать сына в академию «Зенита»

Олимпийский чемпион «Сочи-2014» Максим Траньков в интервью «Газете.Ru» рассказал о том, как планирует развивать младшего сына Теодора.

«Хотели бы вы отдать сына на футбол в академию« Зенит »? Это мечта. Надеюсь, что он заинтересуется футболом и я отправлю его в школу «Зенит».

У меня есть друзья - футболисты и тренеры, поэтому они могут смотреть и оценивать, честно говорить нам, что делать. Конечно, я мечтаю, чтобы мой сын играл за «Зенит», но до этого еще много времени и многое может случиться. Но от сына у меня больше спортивных ожиданий, чем от дочери, это точно», - сказал специалист.