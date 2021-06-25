Волосожар возвращается на лед

Российская фигуристка Татьяна Волосожар объявила о возвращении на лед. Напомним, 27 мая она родила сына.

«Из-за беременности я долго не стояла на льду, и теперь готова полностью вернуться в строй. В июле в Сочи приезжает потрясающее ледовое шоу «Руслан и Людмила», в котором Таня Навка предложила мне роль Людмилы. Как я могу отказаться? »- написал Волосожар в Instagram.

Волосожар и ее муж Максим Траньков - двукратные олимпийские чемпионы. Также пара - чемпионы мира и четырехкратные победители чемпионата Европы.