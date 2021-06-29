Стало известно распределение фигуристов по этапам Гран-при, в Сочи выступят Туктамышева и Косторная

Международный союз конькобежцев распределил фигуристов по этапам Гран-при, сообщает пресс-служба организации.
В Лас-Вегасе (22-24 октября) от России выступят Александра Трусова и спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
В Ванкувере (29-31 октября) - Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.
В Чунцине (5-7 ноября) - Анна Щербакова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин.
В Токио (12-14 ноября) - Трусова, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морохев, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов