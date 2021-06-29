Стало известно распределение фигуристов по этапам Гран-при, в Сочи выступят Туктамышева и Косторная

В Токио (12-14 ноября ) - Трусова, спортивные пары Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Евгения Тарасова/Владимир Морохев, а также танцевальный дуэт Виктория Синицина и Никита Кацалапов

В Чунцине (5-7 ноября) - Анна Щербакова, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев и танцевальная пара Александра Степанова и Иван Букин.

В Ванкувере (29-31 октября) - Елизавета Туктамышева, Алена Косторная и Камила Валиева.

В Лас-Вегасе (22-24 октября) от России выступят Александра Трусова и спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

В Гренобле (19-21 ноября) - Щербакова, Косторная, Алиев, Бойкова и Козловский, Степанова и Букин, а также Андрей Мозалев.

В Сочи (26-28 ноября) - Туктамышева, Валиева, Мишина и Галлямов, а также спортивная пара Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.

Финал пройдет в японской Осаке с 9 по 12 декабря. Там примут по шесть лучших (пар) фигуристов в каждой из дисциплин, по итогу первых шести этапов.