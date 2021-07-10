Илья Авербух: У Медведевой есть все для выступления в спортивных парах

Российский хореограф Илья Авербух прокомментировал возможность чемпионки мира Евгении Медведевой перейти в парное фигурное катание.

«Я думаю, что у Жени действительно есть все для выступления в спортивных парах, но тут уже должно быть принято ее внутреннее решение о переходе в другой вид фигурного катания. Хотя я вижу в этом определенный мостик для многих девчонок, которые в какой-то момент не могут уже выйти на уровень четверных прыжков, но прекрасно владеют тройными прыжками и чувствуют в себе силы», - приводит слова Авербуха «Газета.Ru».

Напомним, что Медведева в паре с фигуристом Александром Энбертом выступает в ледовом спектакле «Анна Каренина».