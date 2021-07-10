Москвина и Мишин получили премию Skating Awards

Российские тренеры по фигурному катанию Тамара Москвина и Алексей Мишин стали лауреатами премии ISU Skating Awards за жизненные достижения и вклад в развитие спорта.

Напомним, что Москвина и Мишин выступали в парном катании, вместе завоевали серебряную медаль чемпионата мира.

После завершения карьеры они стали тренерами. Москвина работала с олимпийскими чемпионами Еленой Валовой и Олегом Васильевой, Оксаной Казаковой и Артуром Дмитриевым, Еленой Бережной и Антоном Сихарулидзе. В настоящее время она является тренером чемпионов мира Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, а также Александры Бойкова и Дмитрия Козловского.

Мишин тренировал олимпийских чемпионов Алексея Урманова, Алексея Ягудина, Евгения Плющенко. Сейчас он является тренером чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой.

Также награду получили чемпионы Олимпиады-1984 в танцах на льду, британцы Джейн Торвилл и Кристофер Дин.