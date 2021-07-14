Медведева не поедет на Олимпиаду в Токио

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира в одиночном фигурном катании Евгения Медведева не отправится на Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщает официальный сайт Олимпийского комитета России (ОКР).

Напомним, что Медведева является послом национальной команды.

«Это решение далось нелегко. До последнего искренне надеялась, что ситуация все-таки позволит находиться рядом с нашей командой в Токио. Все знают, как сильно я хотела поддержать ребят и как трепетно отношусь к Японии, но введённые ограничения делают поездку бессмысленной. Моя роль на Играх заключается в личной поддержке спортсменов, участии в торжественных церемониях в Олимпийской деревне, общении с коллегами-олимпийцами. Но сейчас забота о здоровье каждого из нас и минимизация контактов спортсменов на Играх с кем бы то ни было требуют максимальной ответственности. Понимая общую обеспокоенность продолжающейся пандемией, мы приняли такое решение. Буду всем сердцем поддерживать ребят из России, а Японии желаю провести успешные Игры, невзирая на обстоятельства», - сказала Медведева.

Это решение было принято коллегиально после консультаций с руководством штаба Олимпийской делегации из-за крайне сложной эпидемиологической ситуации в японской столице и большого количества ограничений в антиковидных протоколах, которые практически исключают личное общение с командой.

Напомним, что Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа. Соревнования должны были состояться в 2020 году, но были перенесены на 2021-й из-за пандемии коронавируса.