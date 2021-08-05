Медведева не будет выступать в сезоне-2021/2022

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила, что не будет выступать в соревнованиях в следующем сезоне.

«Буду ли я еще соревноваться? Очевидно, что этот сезон я пропускаю. Прошлый дался мне тяжело из-за проблем со здоровьем, потому этот сезон мы решили пропустить. Планы относительно спортивной карьеры будем строить в конце 2021 года. Поживем - увидим», - цитирует спортсменку «Матч ТВ».

Напомним, что Медведева является двукратным серебряным призером ОИ-2018 в личном и командных турнирах.