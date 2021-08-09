Щербакова лидирует в рейтинге ISU, Трусова – вторая

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал новый рейтинг.
В женском рейтинге лидирует российская фигуристка Анна Щербакова (2723 балла), на втором месте находится ее соотечественница Александра Трусова, (2392), а топ-3 замыкает Рика Кихира из Японии.
Еще одна россиянка Елизавета Туктамышева расположилась на четвертом месте. Остальные представительницы нашей страны находятся вне топ-5. Алена Косторная - седьмая, Камила Валиева - 23-я, Евгения Медведева - 34-я, Алина Загитова - 36-я.
У мужчин возглавляет рейтинг двукратный олимпийский чемпион японец Юзуру Ханю. За ним идет Натан Чен из США. представитель Японии Юка Кагияма - третий.
Россияне Дмитрий Алиев и Александр Самарин занимают шестое и 14-е место соответственно, а Михаил Коляда - 24-й.