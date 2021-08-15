Тарасова и Морозов выиграли короткую программу на Cranberry Cup

Российские фигуристы Владимир Морозов и Евгения Тарасова занимают первое место после короткой программы на предсезонном турнире Cranberry Cup.

Соревнования проходят в американском городе Бостон.

Морозов и Тарасова получили от судей за свой прокат 75,97 балла. Второе место занимает американская пара Брэндон Фрейзер и Алекса Книрим (69,83), на третьей строчке их соотечественники Брайан Джонсон и Джессика Калаланг (68,90).

Добавим, что произвольную программу фигуристы продемонстрируют в ночь на 16 августа.