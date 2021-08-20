Александр Коган: Федерация занимаемся вопросом получения виз спортсменов на этап Гран-при в США

Гендиректор Федерации фигурного катания России Александр Коган прокомментировал вопрос с получением американских виз для спортсменов.

Ранее в СМИ экс-фигурист Максим Траньков заявил, что у половины членов национальной команды отсутствуют визы для участие на этапе Гран-при в США.

«Приходило ли от американской федерации приглашение? Мы занимаемся вопросом получения виз, на данный момент они есть не у всех спортсменов. Приглашение в данном случае играет не решающую роль. Но наша федерация, как и американская, работают над вопросом. Это наш вопрос, а не Транькова», - цитирует «Спорт-Экспресс» слова Когана.

Напомним, что американский этап Гран-при пройдет в Лас-Вегасе с 22 по 24 октября.