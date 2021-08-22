Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства.
«Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», - написала Баюл в своем инстаграме.
Отметим, что спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.
Баюл - олимпийская чемпионка 1994 года, победительница мирового первенства (1993) и двукратная чемпионка Украины (1993, 1994).
После завершения карьеры Оксана в 1994 году переехала жить в США. Оставалась гражданкой Украины, имея вид на жительство в Америке. В 2010 году Баюл ненадолго вернулась на Украину, поступила в Национальный педагогический университет имени Драгоманова в Киеве на факультет «Тренерская работа», планировала создание школы фигурного катания. Однако уже через четыре месяца Баюл покинула университет и вернулась в США из-за конфликта с приглашавшими ее чиновниками и Галиной Змиевской.