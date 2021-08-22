Олимпийская чемпионка Баюл отказалась от украинского гражданства

Бывшая украинская фигуристка Оксана Баюл отказалась от украинского гражданства.

«Согласно украинскому законодательству, если гражданин Украины приобретает гражданство другого государства, такое лицо по-прежнему признается гражданином Украины только в правоотношениях. Я отказываюсь от украинского гражданства», - написала Баюл в своем инстаграме.

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Отметим, что спортсменка уже много лет живет в США и имеет гражданство этой страны.