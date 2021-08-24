Евгения Медведева: Мне приписывают, будто бы я оскорбляла и унижала Загитову

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, в каких отношениях находится с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой.

«Возможно, кому-то показалось, но я не оскорбляла Алину. Я могла быть в плохом настроении, злиться, но я точно знаю, что никогда ничем её не обижала. А мне приписывают, будто бы я человека оскорбляла, унижала. Кому такое понравится?» — цитирует RT спортсменку со ссылкой на YouTube-канал FAMETIME TV.

Напомним, что на ОИ-2018 в корейском Пхенчхане Загитова и Медведева завоевали медали в одиночном катании. Алина стала олимпийской чемпионкой, у Евгении - серебряная награда.

После Игр Медведева переехала в Канаду в группу местного тренера Брайана Орсера, но через два года вернулась к Этери Тутберидзе.