Жулин рассказал про произвольный танец Синициной и Кацалапова в олимпийском сезоне

Александр Жулин, тренер российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалопова, рассказал как они создавали произвольный танец для будущего олимпийского сезона.

«В начале прошлого сезона Вика и Никита сами принесли эту музыку: второй концерт Рахманинова, медленная часть. Мы добавили кусочек из вариаций на тему Паганини Рахманинова, и получилось цельное произведение, которое сыграно Дэвидом Гарреттом», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Синицина и Кацалапов выступают вместе в танцах на льду с 2015 года. В прошедшем сезоне пара впервые стала чемпионами мира.

Добавим, что следующие зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.