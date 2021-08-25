Александр Жулин: Мне очень комфортно работать с Тутберидзе

Российский тренер Александр Жулин рассказал, как помогал ставить программу спортивной паре Евгения Тарасова/Владимир Морозов.

«Я не первый раз участвую в постановке программы для Жени и Вовы. Я им делал показательный номер для своего шоу в Беларуси. С Этери я тоже уже сотрудничал и могу сказать, что мне очень комфортно с ней работать. Она серьезно вовлечена в постановочный процесс, мы друг другу что-то советуем, предлагаем. Максим Траньков тоже участвовал. Все было очень комфортно и замечательно», - приводит слова Жулина «Чемпионат».

Напомним, что Тарасова и Морозов перешли к Этери Тутберидзе по завершению прошлого сезона. До этого 47-летний специалист не работала в парном катании.

Добавим, что на прошлых Олимпийских играх в корейском Пхенчхане Тарасова и Морозов стали серебряными призерами в командных соревнования, в то же время в выступлениях в спортивном парном фигурном катании россияне остались в шаге от медалей, заняв четвертое место.