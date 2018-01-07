Чемпионат мира по футболу все ближе. Москва будет играть главную роль на этом празднике. «Советский спорт» разбирается, как столица готовится стать «дружелюбной» к гостям чемпионата мира и что из этого выходит.

Была во времена позднего Советского Союза такая телепередача, как «Москва глазами зарубежных гостей». Там якобы остановленные на перроне у отходящего поезда или на Красной площади туристы рассказывали о том, как их впечатлила советская столица. Понятно, что настоящие впечатления настоящих туристов могли сильно контрастировать с телекартинкой. Но пропаганду это уже волновало мало.

Сегодня страна готовится к футбольному чемпионату мира-2018. Пропагандистские клише, конечно, в телеэфире встречаются, но параллели с теми временами приводить в голову никому не придет. Мы как принимающая сторона искренне хотим сделать праздник для всех. Атмосфера карнавала и всеобщего футбольного ликования – что может быть лучше? Но все это само по себе не появится. Что, в итоге, увидят, многочисленные гости? И о чем потом будут рассказывать, вернувшись домой?

Friendly ли будет Москва?

Грандиозные стройки, уже ставшая традиционной замена плитки, расширение пешеходных зон и благоустройство дворов – все это немаловажная часть изменения облика Москвы перед началом чемпионата мира 2018 года. В Россию потянутся толпы футбольных фанатов, а город должен научиться быть не только красивым, но и комфортным для гостей. В английском языке у слова «friendly» есть специальное значение для описания вот этой переносной «дружелюбности» города. В нее входит и легкость передвижения, простота навигации, способность сделать пребывание туриста максимально удобным. Что же готова уже сейчас предложить своим гостям Москва?

This is улица тысяча девятьсот пятого года

Идея наконец-то начать дублировать названия станций московского метро на английском языке по-настоящему выигрышна. Гости столицы из англоговорящих стран больше не будут мучиться с распознаванием русского языка во время объявлений. Но, откровенно говоря, вышло не очень. Первое, что приходит на ум - забавная история с «Улицей 1905 года». Станции у нас объявляются по правилам английской транскрипции русского названия. Вот и стала наша «улица» такой абракадаброй: «Ulitsa tysyacha devyatsot pyatogo goda». В чем смысл тогда дубляжа, не подскажите? В пресловутом “this is”? Жители Москвы вдоль и поперек высмеяли этот недочет. Московский метрополитен запись изменил. Стало еще смешнее. Слово «улица» не превратилось в буржуазное «street», зато цифры трансформировались как надо. Теперь наша родная «Улица 1905 года» звучит в ушах иностранцев так: «Ulitsa nineteen oh five goda».

- К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции «Улица 1905 года» на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам, и теперь эта непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык — «Ulitsa nineteen oh five goda», - прокомментировали свой шаг в метрополитене. Ну, теперь-то гость столицы хотя бы по знакомым цифрам узнает, где ему выходить из вагона.

Вообще, европейское метро оказывается куда более вежливым со своими пассажирами. Пока у нас все кратко, сдержанно и сурово, граждане Евросоюза имеют возможность на вежливое общение с местным метрополитеном. Пассажиров даже приветствуют, сообщают, на какой поезд они сели и - кое-где ­- будут ли на выходе проверять билеты. Сразу же вспоминается слоган из какой-то рекламы: «Нежнее, еще нежнее».

Бары без пива – деньги на ветер?

В продолжение темы железнодорожного транспорта стоит упомянуть о специальных поездах, которые будут курсировать в Подмосковье во время чемпионата мира. Брендированные, комфортабельные электрички должны сделать удобным перемещение футбольных болельщиков до места назначения. Этого оказалось мало. Тогда министр культуры Московской области Оксана Косарева выступила с заявлением, что в поездах будут оборудованы специальные барные стойки. Это ли не радость для всех фанатов – ехать на матч в жару и потягивать прохладное пиво? Но тут же грозной фигурой вырос закон о запрете распития алкогольных напитков в общественных местах. И правда, не менять же административный кодекс ради кучки зарубежных фанатов? Так еще и наши местные футбольные болельщики попросят бары в электричке на маршруте «Ленинградский вокзал – Химки». Чиновники вышли из затруднительного положения и анонсировали бары с безалкогольными напитками.

- Хочу заметить, что барная стойка не всегда означает торговлю алкогольными напитками. Там, к примеру, можно продавать сергиево-посадский квас, знаменитый квас из Лавры, – сказала Косарева.

А закусить можно будет коломенской пастилой, зарайским хлебом. «Догнаться» - рузским молоком. Если вы когда-то видели фанатов на чемпионатах мира, то будете как минимум недоумевать при виде болельщиков, закусывающих молоко хлебом. Получается так: идея отличная, реализация не очень. Может, ну их вообще эти бары лучше? А?

Вытрезвитель – это создание человеческих условий

Это цитата из уст председателя оргкомитета «Россия 2018» Виталия Мутко. Помнится, несколько лет назад в нашей стране с успехом избавились от ненавистной системы медвытрезвителей. Теперь мы рискуем вновь увидеть эти чудесные заведения с открытыми дверьми, где санитары с распростертыми объятьями и фирменными улыбками на лице будут ждать перебравших русской водки футбольных фанатов. Это не шутка. Проблема выпивших болельщиков во время любого турнира стоит остро. Решение нашлось еще осенью 2016 года с легкой руки главного нарколога РФ Евгения Брюна – нужно всего лишь вновь открыть вытрезвители.

Идею подхватил и Виталий Мутко. Во время инспекционного визита в Калининград глава оргкомитета заявил:

- Вы смеетесь зря, это их подают как вытрезвители. Это создание человеческих условий. В свое время эти все системы были разрушены, речь идет о том, что человек может перебрать. Фанаты. Ему нужно достойное место. В этом плане есть просьба МВД создать такие возможности в каждом субъекте. Мы это сделаем. Человек перебрал, ему надо отдохнуть. А помещение найдем.

Пока что окончательного решения по этому вопросу нет. Но в Мосгордуме обещали даже провести круглый стол и решить: быть коммерческим вытрезвителям на земле русской или нет.

Автоматизация на уровне «диспетчер»

Добираться до пункта назначения в городе болельщикам будет гораздо удобнее на такси. Можно мимолетом и город посмотреть, и почувствовать антураж московских пробок. На Кубке конфедераций была создана специальная система подачи такси к стадионам. Более 700 машин получили аккредитацию и успешно перевозили болельщиков. В полуторакилометровой зоне от арены создавался так называемый «накопитель», а на 2-3 улицах автомобили вставали в очередь. Всем этим парадом командовал диспетчер. Тогда система, по словам замглавы департамента транспорта Москвы Дмитрия Пронина сработала. Но теперь перед чиновниками стоит более серьезная задача: количество болельщиков вырастет в разы, да и фанаты не говорят по-русски. Европейцы, привыкшие к автоматизации, с трудом будут понимать наши схемы «ручного управления». Пока, как заявил Пронин в августе, решение не найдено, хотя автоматизация необходима. Опять затянулось. А будут ли водители такси говорить на английском? Этот вопрос, по-моему, не задавали.

Трудности перевода

Недавно открытый в Москве парк «Зарядье» (первоначальная стоимость в 14 миллиардов рублей давно превратилась в 27 – как тут не сравнить со стадионом на Крестовсктом?), практически не сходит с новостных полос. То траву вытопчут, то саженцы украдут, то разобьют что-то. Ох уж эти москвичи. Одна надежда – культурные туристы. Но и здесь без оплошностей не обошлось. Вывески в столице и пригороде уже давно было решено сделать на трех языках. Парк «Зарядье» исключением не стал. Если с английским худо-бедно обошлось без ошибок, то на китайском переводчике явно сэкономили. Древняя и любимая всеми Красная площадь в переводе на китайский оказалась «красной колбасой». Плакать прикажете или смеяться?

К сожалению, это далеко не единственная ошибка авторов табличек. Удачно перевести удалось только элементарные слова. И дело тут даже не только в том, что над нами будут смеяться. К примеру, название научного центра «Заповедное посольство» было переведено как «охраняемое посольство». Турист, прочитавший это, подумает, что перед ним здание дипломатической миссии с вооруженной охраной. На закуску – Собор Знаменского монастыря в одночасье стал «храмом и монастырем недоумевающих редких гостей». Вот таких гостей столица, похоже, и увидит будущим летом.

И без трассы обойдемся

Скоростная платная дорога, которая должна была соединить Москву и Санкт-Петербург, похоже, не почувствует на себе колеса автомобилей, взятых в аренду туристами во время чемпионата мира. Стройку, начатую еще в 2010 году, планировали закончить к началу «мундиаля». Но что-то пошло не так: подрядчики бастуют, строительство задерживается, а на сданных участках нет даже ни одной заправки. А ведь хорошая была идея - дать шанс болельщикам и туристам собственноручно преодолеть автомобильную артерию между двумя сердцами страны. Ну что ж, мы-то и без трассы обойдемся, а здравый замысел не реализовался. Поезжайте поездом или через пробку на «Ленинградке».

Радоваться можно, но только осторожно

В Москве к чемпионату мира запланировали оборудовать 40-тысячную фанзону на Воробьевых горах. Место сбора болельщиков во время «мундиаля» - традиционный и неотъемлемый элемент футбольного праздника. Но прошедший Кубок конфедераций четко дал понять: радоваться победе можно будет не везде. Помнится, чилийцы обыграли Камерун и пошли гулять по центру Москвы. Естественно, радостные болельщики затянули гимн своей страны. Обычное дело в Европе. Но в столице России полицейские попросили чилийцев не петь государственных песен в самом сердце нашей страны. Есть опасения, что даже специально обученная туристическая полиция во время чемпионата мира не сможет удержать фанатов от проявлений радости на Красной площади. Нужно понять, что массовые и шумные гуляния по городу - такая же важная часть «мундиаля», как и фанзоны. Безопасность безопасностью, на нее Москва выделяет немало средств, но если будут задержания за гимн или флаги, то дело запахнет керосином.

Нужно больше «выделенок»

Головная боль столичного города – пробки. Порой добраться из точки А в точку Б на автомобиле не так-то просто. Сужение целого ряда улиц в центре Москвы явно не улучшает ситуацию. Конечно, никто не хочет, чтобы болельщики и участники чемпионата мира стояли в пробках и созерцали летний город через стекло автобуса. Кстати, новенькие автобусы для трансферов уже испробовали на Кубке конфедераций. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на время проведения «мундиаля» в столице будут введены дополнительные выделенные полосы для перевозки болельщиков и участников чемпионата мира. То есть, господа автолюбители, минус еще одна полоса в списке ваших владений на некоторых улицах города. Увеличит ли это пробки? Однозначно. Вновь и вновь отмечаем неплохую идею для обеспечения мобильности гостей столицы, но в ущерб местным жителям. Впрочем, и иностранцам загруженность дорог не по душе. Именно по этой причине сборные Англии и Германии отказались размещаться в черте Москвы. Интересно, что в Москве находятся 23 базы из 65 потенциальных баз и отелей к «мундиалю». Кому-то придется постоять в пробках. Особенно, если правительство Москвы решит снова благоустроить центр и переложить плитку.

Глупо и несправедливо было бы говорить, что от чемпионата мира одни беды и подготовка провалена. Нет, в целом все идет на должном уровне. Но за глобальными проблемами стали теряться очень важные нюансы, тонкости, во многом определяющие «дружелюбие» города к его гостям и местным жителям на время глобального футбольного праздника. Хочется не критиковать и искать изъяны, а обратить внимание на насущные бытовые проблемы и недочеты, которые видны невооруженным глазом жителю города и футбольному болельщику. Впрочем, от «красной колбасы» тоже хочется избавиться»…