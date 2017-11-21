В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

Каким будет состав «Спартака» против «Марибора»?

Массимо Каррера раскрыл перед матчем пару деталей: он подтвердил, что с первых минут готовы сыграть Роман Зобнин и Александр Самедов. Центрального полузащитника мы уже видели в «Краснодаре», крайнего – пока только на тренировках, но он с понедельника в общей группе. Правда, по словам итальянца, оба не готовы на 90 минут.

Есть вероятность, что и Зобнин, и Самедов появятся в старте и уйдут в середине второго тайма, когда все, возможно, уже в матче будет ясно. С другой стороны, нужно учитывать другую деталь: индивидуально тренировался накануне «Марибора» Денис Глушаков. И если детали схемы будут требовать прямого выбора между игроками, наверняка Каррера поставит с первых минут Зобнина. Это будет дебют для Романа в Лиге чемпионов.

Продолжение списка тренировавшихся в понедельник индивидуально пугает: по своим программам работали Зе Луиш и Адриано. В «Краснодаре», где «Спартак» сыграл в четыре форварда, мы восторгались взаимодействием именно игроков московской атаки между собой. И очень надеялись, что они донесут чудо-уровень до третьего матча Лиги чемпионов на «Открытии». Индивидуальные тренировки часто нехороший знак.

Еще Массимо Каррера рассказал, что отдал распоряжение – да, именно распоряжение – руководству клуба, чтобы там прорабатывали вопрос сохранения Сердара Таски. В этот момент сам Таски сидел рядом главным тренером на пресс-конференции.

Какой ход «Спартака» – главный?

Перед решающим рывком осенней части сезона «Спартак» решил один из главных висящих вопросов: подписал новый контракт с Георгием Джикией. Это действительно ключевое, самое главное решение клуба – потому что обновить атаку, найти сильных полузащитников у «Спартака» периодически получается, а с центральными защитниками все гораздо сложнее.

Джикия – уникальный пример игрока, который быстро взлетел и закрепился на топовом уровне в «Спартаке», и даже по неудачному отрезку начала сезона к нему было немного вопросов. Он важен клубу в чемпионате и Лиге чемпионов, важен сборной на предстоящем чемпионате мира – и при этом мы говорим про человека, которому только что исполнилось 24.

Главная история последних дней про него была связана с интересом «Зенита». Это логично, почему бы петербуржцам не интересоваться самым перспективным русским центральным защитником. Сам Георгий уже после того как заключил новый контракт со «Спартаком» подтвердил, что слышал о петербургском варианте. Но на главной для спартаковских болельщиков фотографии между «Краснодаром» и «Марибором» Джикия взял в сердечко из пальцев логотип «Спартака» и успокоил:

– Приятно понимать, что тобой интересуются ведущие клубы РФПЛ, но я предпочту остаться в лучшей команде страны. Повышению и продлению контракта я просто безумно рад, – Джикия аккуратно упомянул, кроме зенитовской темы, еще и увеличение контракта. Так, чтобы это осталось в головах фактом, но не вызывало никаких вопросов.

Самая популярная теория в отношении Джикии теперь в том, что именно у него самые большие шансы принести «Спартаку» значительную выгоду. Именно Георгий, если все пойдет хорошо, а не Промес и не Зе Луиш, будет самым интересным трансферным вариантов для европейских клубов – возможно, уже этим летом при удачном выступлении на чемпионате мира.

Позиция дефицитная, возраст подходящий, характеристики и уровень – тоже. Еще и поэтому подписание Джикии прямо сейчас получилось очень удачным: теперь игрок может спокойно готовиться ко второй части сезона, в том числе к чемпионату мира, и уже потом по результатам думать обо всем остальном.

Как завершится матч «Спартак» – «Марибор»? Победой «Спартака» в 1-2 мяча 3624 (59.8%) Крупной победой «Спартака» 1483 (24.5%) Нулевой ничьей 134 (2.2%) Результативной ничьей 399 (6.6%) Победой «Марибора» в 1-2 мяча 277 (4.6%) Крупной победой «Марибора» 140 (2.3%) Всего голосов: 6057

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Вот что важного произошло в неспартаковском мире:

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