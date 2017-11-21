В Москве накануне матча пятого тура группового раунда Лиги чемпионов прошла пресс-конференция бразильского нападающего Витиньо и главного тренера армейцев Виктора Гончаренко.

«Предложений от португальских грандов пока не получал»

Пресс-конференция с участием форварда ЦСКА вызвала среди португальских журналистов заметный ажиотаж, и большинство вопросов бразильцу задали именно они. Первым на вопросы отвечал Витиньо.

– Будет ли ЦСКА фаворитом в завтрашней встрече?

– Не думаю, что завтра нам будет проще, чем в Португалии. Мы максимально серьезно готовимся к этой встрече. Мотивация будет крайне важна, поэтому нам нужно собраться и сыграть на результат.

– Успели восстановиться после перелета из Хабаровска?

– Мы живем в таком графике уже не один год, поэтому не могу сказать, что для нас этот перелет был в новинку. Успели восстановиться, поэтому к матчу подойдем в полной боевой готовности.

– Как оцениваете шансы нападающего «Бенфики» Жонаса поехать на ЧМ-2018?

– В сборной Бразилии очень много игроков, которые привлекаются в команду, поэтому мне сложно оценить перспективы Жонаса в сборной. Однако хотелось бы сказать, что он по-настоящему выдающийся футболист. Он заметно выделяется на фоне остальных игроков. Думаю, у него хорошие шансы попасть на ЧМ-2018, все будет зависеть от решения тренера.

– ЦСКА в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов не набрал на своем поле ни одного очка. Каковы шансы на победу завтра?

– Без сомнения, мы завтра выйдем с огромным желанием победить, поскольку пока не выигрывали дома. Если завтра мы наберем три очка, продолжим выполнение задачи по выходу в 1/8 финала Лиги чемпионов.

– Каких футболистов вы выделите в «Бенфике»?

– Конечно, выделю Жонаса – он выдающийся, опытный и мастеровитый футболист, и если хотим добиться результата, нам надо будет внимательно следить за ним.

– Как оцените «Бенфику», проигравшую все четыре матча группового раунда?

– Действительно, «Бенфика» не набрала ни одного очка и находится под сильным прессом, поэтому будет играть с огромным желанием и только на победу, чтобы оправдаться перед болельщиками.

– У вас есть предложения от португальских грандов – «Спортинга», «Бенфики», «Порту»?

– Конкретных предложений пока не было. Если появится, сядем с семьей и руководством клуба, все обсудим и примем решение.

– Суровый московский климат даст преимущество ЦСКА?

– Конечно, играть при благоприятной температуре или суровом морозе – это две климатические крайности. Но для тех, кто любит футбол, кто им живет и дышит, им совершенно без разницы, при каких условиях выходить на поле.

Тут в разговор вступил пресс-атташе армейцев Сергей Аксенов, отметивший, что «по сравнению с Хабаровском у нас вообще весенняя погода», чем вызвал смех не только у русскоязычных журналистов, но и у португальских представителей СМИ. На этом участие Витиньо в пресс-конференции было завершено, и на вопросы стал отвечать наставник армейцев Виктор Гончаренко.

Как завершится матч ЦСКА – «Бенфика»? Победой ЦСКА в 1-2 мяча

Крупной победой ЦСКА

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Победой «Бенфики» в 1-2 мяча

Крупной победой «Бенфики»

«Алексей Березуцкий пропустит 2-3 месяца»

– Сможет ли завтра сыграть Марио Фернандес?

– Да, он готов играть.

– Насколько серьезное повреждение получил Алексей Березуцкий?

– Он пропустит от двух до трех месяцев.

– Удивляет ли вас провал «Бенфики», не набравшей пока в группе ни одного очка?

– Футбол бывает не всегда логичен. У «Бенфики», безусловно, довольно сильный состав, и на бумаге они занимают в нашей группе второе место после «Манчестер Юнайтед». Но футбол тем и прекрасен, что никогда ничего предугадать нельзя.

– «Бенфика» после поражения в Базеле перешла на схему 4-3-3. Сможет ли это что-то изменить в ее игре?

– Любое изменение схемы должно быть направлено на атаку или оборону. Поэтому если раньше «Бенфика» более остро атаковала, то сейчас стала лучше обороняться. Это зависит от того, какие задачи решает тренерский штаб. И все равно лицо «Бенфики» сохраняется – это владение мячом и игра в атаку. И нам надо быть к этому готовыми.

– Что завтра будет превалировать – мотивация «Бенфики», не набравшей ни одного очка, или ЦСКА, ни разу не выигравшего дома?

– Градус матча будет высоким, но более детально мы сможем порассуждать на эту тему после окончания встречи.

– Будут ли сделаны выводы в связи с тем, что ЦСКА не набрал ни одного очка на своем поле?

– Нас больше беспокоит не то, что не удалось набрать очки дома, а то, что в целом у нас было недостаточно атакующего потенциала, и в этом вопросе нам надо провести изменения. В какой-то мере многим нашим командам проще играть на выезде, потому что в гостях игра более закрытая.

– Какие сильные стороны «Бенфики» вы бы выделили? И кого отметили бы персонально?

– «Бенфика» играет много в атаку, и это лицо клуба. Персонально можно отметить Жонаса – очень разнопланового нападающего. Он мне достаточно хорошо знаком еще со времен игр в «Валенсии». Его из глубины отлично поддерживает Пицци. Наверное, в составе соперника стоит выделить именно их. Также хорошо знаем защитника Луизао.