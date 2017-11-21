В текущем сезоне «Спартак» считается самой пострадавшей от обилия травм командой чемпионата России, однако столичные железнодорожники могут запросто потягаться с чемпионом страны в этом печальном компоненте.

Красно-зеленые на своем официальном сайте опубликовали последние данные о здоровье травмированных футболистов и дали прогноз относительно их возвращения. Набралось аж семь человек.

Маринато Гилерме, вратарь

Бразильский вратарь с российским паспортом выбыл из строя в домашнем матче против молдавского «Шерифа». В тот момент железнодорожники вели со счетом 1:0, но после потери основного голкипера и замены его на резервиста Никиту Медведева не смогли удержать даже ничью – 1:2.

В двух следующих встречах в рамках чемпионата России место в воротах москвичей занимал Антон Коченков, пропустивший в них два мяча. Судя по всему, и в оставшихся матчах календарного года в рамке железнодорожников мы увидим именно его.

Комментарий с официального сайта «Локомотива»: «Маринато Гилерме получил травму сухожилия четырехглавой мышцы бедра. Возвращение в общую группу состоится на январском сборе».

Неманья Пейчинович, защитник

Основной центрбек, проведший от звонка до звонка первые 16 туров чемпионата России, из-за проблем с коленом не попал в заявку на матч в Махачкале, завершившийся минимальной победой гостей, зато, по заверениям пресс-службы красно-зеленых, ко встрече с «Копенгагеном», запланированной на 23 ноября, будет здоров.

Официальный комментарий: «Неманья Пейчинович имел незначительные проблемы с коленным суставом. Готовится к матчу с «Копенгагеном».

Ведран Чорлука, защитник

Удивительно, но «Локомотив» идет на первом месте турнирной таблицы, несмотря на то, что на протяжении всего сезона играет без основного центрального защитника. Хорват порвал ахилл еще в апреле и с тех пор наблюдает за играми своих партнеров лишь со стороны. А на финал Кубка России в Сочи ему попасть не удалось даже в качестве зрителя.

Болельщики долго ждали возвращения главного столпа обороны, и не исключено, что еще до перерыва смогут увидеть любимца в действии. В том, правда, случае, если тренерский штаб во главе с Юрием Семиным решится рискнуть и задействовать футболиста. В противном случае он присоединится к команде только на январских учебно-тренировочных сборах.

Официальный комментарий: «Ведран Чорлука может помочь команде в этом году. Окончательное решение будет принято тренерским штабом. Не исключено, что возвращение в общую группу состоится в январе».

Аршак Корян, полузащитник

22-летний воспитанник «Локомотива», не нашедший себя в голландском футболе, по возвращении в родную команду не успел толком себя проявить, как получил повреждение. Клубные медики обещают его скорейшее возвращение.

Официальный комментарий: «Аршак Корян в ближайшее время вернется в общую группу».

Мацей Рыбусь, полузащитник

Польский хавбек, летом приобретенный железнодорожниками у французского «Лиона», сразу пробил себе дорогу в основной состав. Однако, к сожалению, осенью дали о себе знать различные болячки 28-летнего футболиста, и он постепенно выпал из основы.

Матч против «Анжи» стал для него вторым подряд в стартовом составе, но доиграть его поляку было не суждено – на 58-й минуте из-за травмы Рыбусь был заменен на Дмитрия Баринова. Ожидается, что он пропустит примерно две недели.

Официальный комментарий: «Мацей Рыбусь в матче с «Анжи» получил травму полусухожильной мышцы. Ожидается, что футболист пропустит около двух недель».

Ари, нападающий

В нынешнем сезоне одной из наиболее болевых точек в «Локомотиве» стала позиция центрального нападающего. По крайней мере, до той поры, пока не разыгрался Джефферсон Фарфан. Но и его яркая игра стала следствием отсутствия нападающих, поскольку решением Юрия Семина он был выдвинут на острие, где ему в силу возраста комфортнее, чем на фланге атаки.

Тем не менее, возвращение Ари станет для железнодорожников серьезным подспорьем и позволит Семину менять атакующий рисунок в зависимости от уровня подготовки подопечных и собственных тактических задумок. Похоже, что бразильского форварда мы увидим на поле не раньше следующего календарного года.

Официальный комментарий: «У Ари отмечается хорошая динамика восстановления. Он уже работает в общей группе, однако при этом имеет некоторые ограничения. Учитывая погодные условия в ноябре-декабре и короткий срок послеоперационного периода, Ари не примет участия в ближайших матчах».

Эдер, нападающий

На замену получившему травму Ари красно-зеленые выписали из Португалии чемпиона Европы Эдера, но и он стал испытывать проблемы со здоровьем и провел с первых минут всего четыре матча чемпионата России.

В последний он раз появился на поле на 73-й минуте домашнего матча против «Шерифа», но помочь своей команде уйти от поражения не смог. Тем не менее, уже в ближайшем матче против чемпиона Дании ему выпадет шанс наверстать упущенное.

Официальный комментарий: «Эдер волностью восстановился от травмы задней поверхности бедра. Нападающий готовится к матчу с «Копенгагеном».