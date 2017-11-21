– Сыграет ли с ЦСКА защитник Гримальдо? Ведь он не тренировался с командой.

– Мы не хотим рисковать здоровьем игроком. Главное, чтобы в день матча футболисты были готовы и физически, и ментально. Тогда и решим, кого выпустить на поле.

– «Бенфика» занимает последнее место в группе. Вы все еще верите, что можно выйти в плей-офф?

– Верим, что можем изменить турнирное положение. Есть много примеров, когда кажется, что к пятому туру команде уже нечего ловить. А потом выходит, что она либо остается в Лиге чемпионов, либо продолжает выступления в Лиге Европы. У нас есть еще два матча, можем завоевать шесть очков. Так что будем бороться за то, во что верим. Мы все уверены, что можем обыграть ЦСКА.

– Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сказал, что когда «Бенфика» играет по схеме 4-3-3, она более сбалансирована, а при 4-4-2 больше действует в атаке. Согласны с таким разбором?

– Коллега может делать какие-угодно выводы относительно нашей тактики. На самом деле мы уже играли по разным схемам. Обе тактики имеют свои сильные и слабые стороны. Не могу сказать, что одна схема плоха, а другая хороша. Какую тактику выберу на игру с ЦСКА? Главное, нужно сдержать соперника, который очень силен физически, хорош на стандартных положениях. Постараемся контролировать мяч.

– У «Бенфики» опять проблемы на вратарской позиции. Бруну Варела не играл почти два месяца, был третьим номером в команде. Но выйдет на игры с ЦСКА. В каком он сейчас состоянии?

– У нас каждый футболист получает шанс, и должен быть готов в любой момент выйти на поле. Не волнуюсь по поводу состояния Варелы. Да и проблем на вратарской позиции особенно не вижу. У нас есть два сильных голкипера. Оба находятся в хорошем психологическом состоянии. Да и зачем беспокоиться о том, что все равно нельзя изменить?

– «Бенфика» тренировалась с хорошим настроением. Действительно ли в команде такой настрой, несмотря на предстоящий сложный матч?

– Мы всегда тренируемся с таким настроением. Это наш подход к жизни и работе. Стараемся быть оптимистами. У нас сплоченная команда, работаем с улыбкой. Думаю, именно так можно добиться большей отдачи.

– «Бенфика» делает ставку на молодых игроков. Есть ли будущее в первой команде у российского вратаря Ивана Злобина?

– Понятно, что вам важно знать, как дела у российского игрока. К счастью, у «Бенфики» очень много молодых и талантливых футболистов на всех позициях. Иван развивается, хорошо работает на тренировках. Да, он не заявлен на Лигу чемпионов из-за регламента. Но считаю, у него есть будущее в «Бенфике».

ЛЮБОМИР ФЕЙСА: К ПОГОДЕ АДАПТИРУЕМСЯ

Полузащитник «Бенфики» Любомир Фейса уверен, что холод не помешает команде переиграть ЦСКА.

– Какие ожидания от матча с ЦСКА?

– Это очень важная для нас игра. Нужно провести хороший матч и добыть три очка.

– Насколько некомфортна для вас московская погода?

– Довольно холодно, да. Но мы профессионалы и должны адаптироваться к любым погодным условиям.

– Готовы ли вы к матчу?

– Я готов на сто процентов. По какой схеме проще играть? Нам все равно, должны адаптироваться и к 4-4-2 и к 4-3-3.

– Четыре поражения в Лиге чемпионов накладывают дополнительное давление?

– Нет, нисколько, мы просто постараемся выиграть предстоящий матч.