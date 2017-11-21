3 РОССИЯНИНА В СТАРТЕ

Неизвестно, обновлял ли Владимир Путин ленту твиттера в ожидании стартовых составов «Спартака» и «Марибора», но если так, то, дождавшись наконец, явно не был рад увиденному. Массимо Каррера сделал ровно то, за что несколькими неделями ранее президент России пожурил Сергея Фурсенко и весь «Зенит» - выставил всего трех россиянин в стартовом составе: Селихова, Кутепова и Комбарова. Понятно, что не до конца восстановились Глушаков, Ещенко, у Джикии перебор желтых карточек, а Зобнин только набирает форму, но факт есть факт – в одном из ключевых матчей сезона «Спартак» вышел побеждать в основном легионерами.

И один из них откровенно разочаровал. И нет, это был не Петкович, который приучил к тому, что если он на поле, быть беде. В первом тайме защитник смотрелся ровно. В атаках почти не участвовал, но и фатальных ошибок не допускал. Вся острота у «Спартака» исходила с левого фланга, где играли Комбаров и Промес. Первый сделал пару неплохих проникающих передач, несколько неточных навесов, а второй пробовал включить дриблинг, но здорово работала подстраховка «Марибора».

А разочаровал Пашалич. Хорват и по выражению лица выглядел так, будто ему в ближайшем туре лететь в Хабаровск играть при минус 10, и на поле смотрелся блекло – мало обострял, не обеспечивая нужный объем черновой работы. В итоге Каррера, дав Пашаличу шанс и выпустив его на второй тайм, через восемь минут, видимо, окончательно разуверился в игроке. Когда на экране стадиона показали переодевающегося Глушакова, трибуны взревели. На 53-й минуте только-только восстановившийся капитан вошел в игру. В игру, которая явно надо было спасать. А Пашалич, взяв куртку, ушел в подтрибунное помещение.

БЕЗ ПЕРФОМАНСА

Нет, конечно, «Спартак» не потерялся мыслями в поиске дат игр с «Ливерпулем» и «Зенитом». Это глупость и бред, но в первом тайме команда Карреры, как и, кажется, все на «Открытии Арене», была недостаточно сконцентрировано на происходящем.

Фан-сектор «Спартака» приучил, что его перфомансы очень круты. И соперничать с ними в России может только питерский креатив. Но в этот раз ничего особенного к последнему домашнему матчу в Лиге чемпионов в 2017 году сделано не было.

И игроки бились, без вопросов, но элементами команда выглядела излишне методично. Все вроде правильно делали – раскачивали оборону, переводя мяч с фланга на фланг, искали проникающими передачами прорывы по центру, Промес, Адриано и Зе Луиш периодически менялись позициями, а опорники - включали высокий прессинг. Но на выходе – ноль ударов в створ. А у «Марибора», кстати, в первом тайме набежало два удара в створ.

Если у «Спартака» и был какой-то конкретный план, подстроенный под слабости словенцев, он явно не работал. В позиционной атаке ничего выдумать не получалось, а контратаки словенцы уверенно накрывали. И к 30-й минуте стало очевидно, что скучным и предсказуемым вечер не будет. После того, как «Марибор» в начале второго тайма попал в штангу ворот Селихова, это ощущение только усилилось.

КАРРЕРА РИСКНУЛ ВСЕМ

Чем ближе был финал матча, тем рискованнее становилась схема «Спартака». После выхода Зобнина вместо Петковича на правый фланг защиты (да-да! Не в опорную зону, а именно на фланг), красно-белые стали играть, по сути, в три номинальных защитник, а то и в два. Потому что и Комбаров активно ходил вперед.

Каррера, рискнув почти всем, был прав. Да, «Марибор» мог убежать в контратаку, а Зобнин на новой позиции – ошибиться. Но, во-первых, если не побеждать дома «Марибор», о плей-офф даже задумываться будет глупо. Впереди «Энфилд» и мощный «Ливерпуль». А, во-вторых, Зобнин очень неплохо смотрелся и в защите.

Удивительно, но факт: Роман за несколько минут сделал, наверное, самые опасные навесы в матче. Оба раз бил Зе Луиш, причем, в первом моменте форвард должен был забивать. Но не забил. В любом случае – это еще одно доказательство, насколько Зобнин и универсален, и, что важно, не только не портит на новых позициях игры, но и приносит пользу. И пропущенный гол - не его ошибка. Там и Глушаков держал воздух, и Комбаров слишком много свободы оставил нападающему. В таком хаосе неудивительно, что нашелся один вроде как ничейный игрок. Но это было уже в самом конце.

А до этого казалось, «Спартак» додавил «Марибор». Меньше на классе, больше – на эмоциях. Давление, давление и еще раз давление. Гол получился характерным: очередная передача с фланга, небольшая суматоха – и мяч каким-то образом оказался перед Зе Луиш. Кати мимо вратаря – не хочу. Зе Луиш и покатил.

Но закончилось все прыгающими словенскими журналистами в пресс-ложе – от радости. «Спартак» вновь задрожал, когда надо было выстоять всего пять минут. Почему так получается – загадка 21-го века. Спросите у Друзя, может он знает. А «Марибор», который за вычетом штанги не имел моментов, после пропущенного гола мог забить минимум трижды. Для того, чтобы «Открытие Арена» на полминуты затихла, хватило и одного. Издевательски легкого – в пустые ворота.

Все помнят, город в котором лучшая сборная России 21-го века закончилась навсегда. Думается, теперь и спартаковские болельщики запомнят его. Через одноименную команду, почти лишившую красно-белых шансов на плей-офф Лиги чемпионов.

«Спартак» – «Марибор» – 1:1 (0:0)

Голы: Зе Луиш, 82 – Мешанович, 90

«Спартак»: Селихов, Кутепов, Таски, Комбаров, Петкович (Зобнин, 73), Попов (Мельгарехо, 63), Промес, Пашалич (Глушаков, 53), Фернандо, Адриано, Зе Луиш

«Марибор»: Ханданович, Биллонг, Вилер, Шулер, Милец, Кабха, Пихлер, Врховец (Вршич, 46), Богар (Мешанович, 83), Байде (Хотич, 68), Таварес

Предупреждения: Попов, 49; Адриано, 51; Кутепов, 61 – Врховец, 23

Судья: Уильям Коллам (Шотландия)

21 ноября. Москва. Стадион «Открытие Арена». 42 920 зрителей

Текстовая трансляция матча ЗДЕСЬ