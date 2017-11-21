После ничьей с «Марибором» Юрий Цыбанев предлагает «Спартаку» сначала сдать школьные хвосты, а уж потом стремиться в высшее общество.

Зима будет долгой. Я к тому, что Массимо Каррере хватит времени на все необходимое. Сначала – отыскать в широком выборе методического обеспечения актуальные для себя курсы повышения квалификации. А потом и тщательнейшим образом, ни одной детали не упуская, на них позаниматься.

В баскетболе, сколь могу почерпнуть из своих поверхностных знаний о другой замечательной игре с мячом, есть особый, и крайне важный, раздел тренерской науки: «Теория и практика проведения концовок». Там, в баскетболе, в двадцать-тридцать финальных секунд умещается, наверное, сотня всевозможных тактических спецприемов и хитростей.

В футболе намного проще. Хочешь удержать в концовке победу – или развивай успех на противоходе с натиском соперника, или создавай максимальную плотность у своих ворот. Разбирай наседающих оппонентов поштучно – плечо в плечо, ухо в ухо.

«Спартак» об этой не самой хитрой науке будто от тренера и не слышал. Ибо красно-белые, пытаясь удержать 1:0, все как один лихорадочно следили за траекторией движения мяча – пуская игроков «Марибора» гулять во владениях Селихова, словно по огороду в словенской деревеньке. Подумалось: даже если б «Спартак» дожал-таки соперников в атаке секунд за 30 до финального свистка, то, верно, все равно успел бы пропустить в обратку. Ибо хроническая эта проблема уже перешла грань, за которой начинается фантасмагория абсурда.

Из всего трагикомического сериала «Спартака» под условным названием «Перед финальным свистком» ( сколько уже набралось таких концовок – семь? восемь?) концовка с «Марибором» выглядела самой дурацкой, по-другому не скажешь. Ведь что произошло? Команда настольно привыкла долбиться в словенские ворота, что собственный гол вверг ее в состояние ступора. Забив, спартаковцы просто не могли понять, как им теперь, с учетом новой задачи, расставиться – это было видно невооруженным глазом.

С такими пробелами в тактическом образовании даже как-то неприлично соваться в лигочемпионский плей-офф. Сначала нужно сдать хвосты по школьной программе – а уж потом метить в академики.

А ведь какой красивый сюжет «Спартак» своей недоученностью испортил… Какой заголовок пропал – «Гол имени Романа Зобнина»! Да-да, не удивляйтесь – я в курсе того, что в голевой комбинации Зобнин не участвовал. Но! Давайте проследим развитие сюжета. Именно с его появлением на правом фланге оттуда пошли выверенные подачи на Зе Луиша. И именно после двух таких наводок Романа на голевой удар выяснилось, что Зе в этот вечер явно не в своей тарелке. И поняв это, он демонстративно не стал в очередной атаке прикасаться к мячу, оставив это партнерам. А уж те вывели Зе на завершение так, что промахнуться было сложно.

Словом: если Каррера не удосужится зимой найти себе нужные курсы и там подучиться, на его тренерской перспективе придется поставить крест. Ну, какой смысл столько нарабатывать-наигрывать – чтобы все это потом уходило сквозь дырку в кармане?