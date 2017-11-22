Ключевые вопросы к «Спартаку»

Это было в полушутку после разгрома «Краснодара», но спартаковцы сами в это, кажется, поверили: их атаку действительно можно было в тот конкретный момент считать очень крутой. И, конечно же, готовой для голов «Марибору» в ключевом матче Лиги чемпионов.

Однако ровно тот же набор атакующий игроков – Промес, Зе Луиш, Луис Адриано и Мельгарехо – дома, когда нужно было даже больше, чем три дня назад, почти ничего не смог. Ничья 1:1 дома в Лиге чемпионов может быть героической – как в первой игре на «Открытии» с «Ливерпулем». А может быть до бессилия пустой – как мы посмотрели только что.

Игра получилась такой, что обидно не за упущенную победу, а за манеру игры «Спартака». Контроль вроде бы был – но мифический, ударов в створ не было до середины второго тайма, попал хоть куда-то игрок нестартового состава Денис Глушаков. Шанс победить тоже имелся – когда удалось затолкать гол на 82-й.

Однако почему стоило было усаживаться в оборону, как будто напротив уже «Ливерпуль», и зачем нужно было отдавать контроль – один из ключевых вопросов к «Спартаку».

Главный итог матча с «Марибором»

«Спартак» сыграл последние минуты не как претендент на плей-офф Лиги чемпионов, с победой шансы бы остались приличными, а как заведомый аутсайдер. Вряд ли Массимо Каррера мог забыть сам или дать забыть команде, что с концовками у них и так был полный ужас. Шесть раз пропускали и теряли победы или упускали ничьи. Причем один из самых ярких случаев – как раз первый тур в Мариборе.

Седьмой случай получился, как и положено, очень убедительным: добавленное время, во вратарской «Спартака» соперник спокойно принимает и закатывает в пустые. В общем-то, если не делать выводов и позволять творить с собой такой раз за разом, никакая 1/8 финала Лиги чемпионов и не нужна. Просто недостойно там быть. Ведь гораздо больше похоже на везение геройство с «Ливерпулем» и настолько крупный счет против «Севильи», чем два финальных отрезка с «Марибором».

Теперь на самом деле главный итог матча «Спартака»: команда точно весной сыграет в еврокубках. Правильная формулировка: как минимум в Лиге Европы. Потому что все еще можно выйти и в Лигу чемпионов – для этого самим нужно победить «Ливерпуль». Англичане, как выяснилось в Испании, тоже будут мотивированы: проиграют – могут и сами не выйти из группы, потому что упустили преимущество 3:0 после первого тайма. Севильцы сравняли в добавленное время и разожгли интригу. Теперь каждый из тройки может занять любое из трех первых мест. Хотя, конечно, у «Спартака» самые скромные шансы подняться выше третьего.

Половина наших клубов уже в евровесне, а у ЦСКА и «Локомотива» есть отличные шансы оказаться там же.

Почему за нашу лигу сложнее переживать

Главную внутрироссийскую тему последних дней продолжает двигать теперь хозяин самого холодного матча сезона – «СКА-Хабаровск». Два игрока хабаровчан поделились своими неприятными впечатлениями от игры с ЦСКА. Аргентинец Барбаро признался, что в последние десять минут не чувствовал рук и ног, а серб Маркович рассказал про желание не играть больше 20 минут в такую погоду.

Оба добавили, что им нужно просто лучше привыкнуть к российскому футболу – однако наверняка и тот, и другой за то, чтобы больше просто не попадать в похожие условия. Руководство «Локомотива» ведет себя невоинственно, покорно: нет переноса – полетим и сыграем. Снова по кругу звучит разговор: надо учитывать климатические зоны, думать головой при составлении календаря. Но, конечно же, пройдет зима, новое расписание нужно будет верстать в теплое время года, и про ноябрьские проблемы никто не вспомнит.

Именно из-за таких непоследовательных решений и становится сложнее искренне переживать за российский футбол. Проходили много раз по кругу, осознавали собственную глупость. Но потом опять свернули на ту же траекторию. Бессмыслица, которая глушит многое из хорошего в нашей лиге.