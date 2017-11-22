Группа Е. Клопп сохраняет интригу

«Севилья» – «Ливерпуль» – 3:3

«Ливерпуль» Юргена Клоппа – команда-радость, команда-мечта. Матчи с ее участием обычно становятся самыми зрелищными и красивыми. А все почему? Потому, что «Ливерпуль» Юргена Клоппа думает об обороне ровно столько же, сколько «Марибор» об атаке. Добавляем сюда весьма средних центральных защитников Ловрена и Клавана и получаем 3:3 с «Севильей». И пусть к 30-й минуте англичане вели 3:0. Слишком скучно было бы для нынешнего «Ливерпуля» так вот буднично оформить путевку в 1/8 финала. Ей-богу, это все равно, что приехать в аэропорт и купить билет на кассе. Скукота! Другое дело, когда все в последний момент решается. Зачем же пропадать шестому матчу? Там можно выиграть 5:4.

«Спартак» – «Марибор» – 1:1

Опыт – великая вещь. Можно превосходить соперника в классе, быстрее бегать, иметь преимущество домашнего поля, создавать моменты, но не выиграть. Это про вчерашний «Спартак». «Спартак», которому не хватило опыта и спокойствия, чтобы удержать преимущество в концовке. Вывод: нужно чаще играть в Лиге чемпионов, чтобы впредь быть готовым к такому «Марибору».

Группа F. Ну, если «Александрия» смогла…

«Наполи» – «Шахтер» – 3:0

«Шахтер» проиграл второй матч кряду. Если в чемпионате в матче с «Александрией» не хватило мотивации, то вчера – второго тайма. Насколько хорошо «горняки» действовали до перерыва, настолько же плохо – после гола Инсинье. Теперь преимущество личных встреч на стороне «Наполи». Поэтому «Шахтеру» просто необходимо отбирать очки у «Манчестер Сити» в шестом туре.

«Манчестер Сити» – «Фейеноорд» – 1:0

Задача Гвардиолы на групповом этапе – выиграть все матчи. Поэтому «Шахтеру» придется непросто. Да, вряд ли англичане отправятся на выезд полностью основным составом. Но даже ничья с резервистами «Сити» – результат, который нужно еще заслужить. «Фейеноорду» вчера не хватило нескольких минут.

Группа G. Гюнеш творит историю

«Бешикташ» – «Порту» – 1:1

«Бешикташ» впервые вышел в плей-офф Лиги чемпионов. Вышел досрочно, заняв первое место в очень ровной группе. Символично, что автором этого достижения стал Шенол Гюнеш. Тренер, с именем которого связан самый большой успех турецкого футбола – в 2002-м сборная Турции заняла третье место на чемпионате мира в Японии и Южной Корее. Спустя 15 лет представитель старой тренерской школы показывает, что порох в пороховницах еще есть и что важно идти в ногу со временем вне зависимости от того 50 тебе или 65.

«Монако» – «РБ Лейпциг» – 1:4

Прошло всего полгода, а «Монако» из полуфиналиста Лиги чемпионов стремительно превратился в одну из слабейших команд групповой стадии. Серьезные кадровые изменения и массовая распродажа лидеров привела к такому плачевному результату.

Группа H. «Отставить пяточки»

«АПОЭЛ» – «Реал» – 0:6

«Реал» разгромил «АПОЭЛ» и вышел в плей-офф. Казалось бы, что тут удивительного? Но вышли-то со второго места. А значит, нас ждет интереснейшая жеребьевка 1/8 финала. «Реалу» точно некого бояться. Не повезет тому, кто из вторых команд вытянет действующего обладателя трофея.

«Боруссия» – «Тоттенхэм» – 1:2

Цирковой номер Андрея Ярмоленко, а именно его передача пяткой на Обамеянга в эпизоде с голом стала украшением матча «Боруссии» против «Тоттенхэма». Кстати, в этом сезоне украинский полузащитник уже использовал пятку для того, чтобы забить гол в ворота «Аугсбурга». И действительно, если не всегда удается играть стабильно, почему бы не делать это красиво? Дортмунд в итоге проиграл и не гарантировал себе даже третьего места.