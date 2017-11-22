Группа А. «Базель» – «Манчестер Юнайтед», ЦСКА – «Бенфика»

Уникальная ситуация сложилась в квартете А. «МЮ», имея стопроцентный показатель, 12 очков после четырех туров, может не пройти дальше. Чтобы отбросить все сомнения, англичанам достаточно сыграть вничью с «Базелем». Швейцарцы же имеют преимущество в очном противостоянии перед ЦСКА, и им нужно сыграть не хуже армейцев.

Поразительно, но даже нулевая в прямом и переносном смысле «Бенфика» математически еще может выйти из группы. Для этого лиссабонцам нужны две убедительные победы – в Москве над ЦСКА и дома над «Базелем». Плюс рассчитывать на поражения конкурентов в матчах с «МЮ».

Как завершится матч ЦСКА – «Бенфика»? Победой ЦСКА в 1-2 мяча

Крупной победой ЦСКА

Нулевой ничьей

Результативной ничьей

Победой «Бенфики» в 1-2 мяча

Крупной победой «Бенфики»

Группа В: «ПСЖ» – «Селтик», «Андерлехт» – «Бавария»

У «ПСЖ» все хорошо. Остались сущие пустяки – решить вопрос с первым местом. Хотя игра с «Селтиком» отнюдь не товарищеская. Вряд ли Унаи Эмери горит желанием вновь попасть на «Барселону» в первой же стадии игр на вылет.

«Бавария» жаждет реванша. Досрочное попадание в плей-офф ее не успокаивает. Мюнхенцы ждут последнего тура, чтобы расквитаться с парижанами за унизительные 0:3 на выезде. Но до очной встречи еще далеко. Нужно пережить матч с «Андерлехтом», который постарается зацепиться за первые очки.

Группа C. «Карабах» – «Челси», «Атлетико» – «Рома»

Лидеру группы «Роме» хватит и ничьей, хотя на нее она играть не будет. Поэтому ждем веселья в мадридском матче. Вероятно, не поможет римлянам лидер полузащиты Наингголан. Его участие в игре под вопросом. Это дает больше шансов Симеоне завладеть преимуществом в середине поля. «Атлетико» продолжит борьбу в случае победы или ничьей, если «Челси» проиграет в Баку.

Лондонцам играть с «Карабахом», и чтобы ни о чем не думать, нужно просто побеждать. Да, азербайджанцы могут закрыться и доставить сопернику проблемы, но, вспоминая встречу этих команд на «Стэмфорд Бридж», не верится в то, что «синие» упустят шанс забронировать за собой путевку в 1/8 финала и оставят все свои дела на последний тур.

«Атлетико» и «Карабах» вынуждены думать не только о своей игре, но и оглядываться по сторонам. Только при удачных раскладах они могут рассчитывать на продолжение банкета.

Группа D. «Ювентус» – «Барселона», «Спортинг» – «Олимпиакос»

Весной этого года «Барса» Энрике сгорела в Турине 0:3. Интересно, как подготовил каталонцев к очередному испытанию Вальверде. Если не брать в расчет Суперкубок Испании, «Барселона» в этом сезоне идет без потерь. Стратегически ее устроит и ничья. Играя с «Олимпиакосом» в Греции, на большее она особо не претендовала. «Юве» тоже хватит одного очка, но это при условии, если не победит «Спортинг».

Португальский клуб с первых минут побежит вперед, как сделал это в Пирее, когда в первые 13 минут забил два мяча. Лиссабонцам, чтобы на что-то надеяться, нужно побеждать. Сделать это будет не так просто. «Олимпиакос» в матчах с «Юве» (на выезде) и с «Барсой» (дома) показал, что умеет надежно защищаться. А со «Спортингом» еще и будет контратаковать. Греков спасет победа и неудача команды Аллегри. Тогда в последнем туре у себя на поле необходимо будет сотворить подвиг, обыграв с нужным счетом итальянцев.