Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера после домашней ничьи со словацким «Марибором», рассказал, чего по его мнению не хватило красно-белым не только в этом матче, но и во всем турнире.

– В двух словах могу объяснить проблему: командный опыт. Нам не хватило той капли опыта в последних минутах в плане контроле мяча, в остальном мы провели хороший матч. В футболе так бывает: не забиваешь, тебя наказывают.

У него ж опыта больше…

Итак, «Спартаку» не хватило опыта. Командного опыта… Правда? Вы с этим согласны? Может все-таки команде не хватает чего-то другого? Например, того, что нужно главному тренеру, чтобы признать свои ошибки? Того, что так необходимо, чтобы не прижиматься к своим воротам, забив гол на домашнем стадионе главному аутсайдеру не только группы, но и всего турнира?

Болельщики перед телевизорами скажут, что «Спартаку» в этом матче не хватило яиц. Мы расшифруем для слишком чувствительных – красно-белым в этом матче недоставало смелости. Да и не только в этом матче, а во всем турнире. В пору по дороге из желтого кирпича топать в Изумрудный город к Гудвину великому и могучему.

Неужели чемпиону России так уж необходим командный опыт игры в Лиге чемпионов, чтобы не прижиматься всей командой к своим воротам, играя с соперником уровня в лучшем случае середины таблицы чемпионата России?

Опыт, который на самом деле есть

Считается, что лучший опыт приобретается на своих ошибках. Но красно-белых они почему-то ничему не учат. Неужели «Спартаку» не хватило опыта первого матча, сыгранного на выезде в сентябре? Домашнюю встречу с «Марибором» будто под копирку срисовали с той игры: тотальное преимущество «Спартака», вымученный гол во втором тайме, резкий уход в оборону и ответный мяч на последних минутах, когда уже не остается времени что-то изменить.

Не стоит забывать и про второй тур группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Спартак» дома принимал «Ливерпуль». Тот матч тоже завершился вничью со счетом 1:1. Сценарий похож на две игры с «Марибором» – гол «Спартака», отход назад и ответный мяч. Все это уложилось в восемь минут первого тайма – с 23-й по 31-ю. Тоже попахивает трусостью. Вот только подали тот матч, как героическое достижение клуба, который выстоял под натиском иноземных захватчиков.

Стоит ли винить в этом команду? Уж слишком организованным выглядел отход в оборону в матче с «Марибором». Такое впечатление, что футболисты четко следовали установке тренерского штаба – сценарий на тот случай, если команда ведет в счете: уйти в оборону, держать счет, надеяться на контр-атаки. Да, с «Севильей» это сработало, а вот с «Ливерпулем» и дважды с «Марибором» – нет.

Опыт в цифрах

И еще немного об опыте… По количеству матчей, которые футболисты клуба провели в Лиге чемпионов «Спартак» занимает восьмое место с конца – 169 игр. Проблема в том, что «Марибор» – четвертый с конца – 117 матчей Лиги чемпионов на всю команду. Кстати, у «РБ Лейпциг», который с большой долей вероятности пройдет в плей-офф, этот показатель еще ниже – 100 матчей. Но на отсутствие опыта никто не жалуется – играют как-то, обыгрывают «Порту» с «Монако»…