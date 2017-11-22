«БЕНФИКЕ» ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО, НО ПРЕИМУЩЕСТВО У ЦСКА»

– «Бенфика» проиграла четыре матча в группе. Что происходит с командой, которую считали претендентом на выход в плей-офф?

– Команда неудачно стартовала в чемпионате, и это отразилось на выступлении в Лиге чемпионов. Сейчас «Бенфика» играет увереннее. Но с составом на ЦСКА есть некоторые трудности. Пропустит матч важный игрок обороны Рубен Диаш. Не выйдет, вероятно, и основной левый защитник Гримальдо. А место в воротах замет по сути третий вратарь – Бруну Варела. В свое время Руй Витория не дал ему второго шанса, не показал, что доверяет ему. А теперь использует, потому что нет выбора.

С другой стороны, «Бенфике» нечего терять. Хуже быть не может. И если команда еще думает о Лиге Европы, нужно побеждать ЦСКА. Хотя считаю, что в этом матче преимущество на стороне армейцев.

– Вы говорите про вратаря. Но на пресс-конференции Витория сказал, что не опасается за его психологическое состояние.

– Витория, может, и не переживает. Но особенно о нем и не заботился. На старте сезона Варела был первым номером. Но как только команда проиграла, тренер его убрал. И поставил в ворота мальчишку, Миле Свилара, которому всего 18 лет. Он, правда, большой талант. Но тоже сразу ошибся в игре с «МЮ». Однако его тренер поддержал. А Варела, который блестяще отыграл прошлый сезон в «Витории Сетубал», такого доверия не удостоился. Тренер показал, что есть два подхода: одним он дает возможность ошибаться, а с другими ведет себя очень строго. Сейчас же у Витории просто нет выбора.

«ЖОНАС НЕ ВПИСЫВАЕТСЯ В НОВУЮ СХЕМУ»

– С недавнего времени «Бенфика» перешла на схему 4-3-3. В чем ее плюсы и минусы?

– Команда играет более компактно, это плюс. Но в таком случае придется пожертвовать главным игроком команды Жонасом.

– Думает, он не будет играть?

– Думаю, нет. С точки зрения тренера, Жонас не вписывается в новую систему. Это создает противоречия. Жонасу не нравится находиться на скамейке.

– Другие нападающие достаточно хороши, чтобы сделать результат с ЦСКА?

– У меня большие сомнения. Видимо, сыграет Хименес, самый дорогой нападающий в истории «Бенфики». Но он так и не оправдал ожиданий. Еще одна ошибка «Бенфики» - продажа в «Марсель» нападающего Митроглу, который стабильно забивал. В начале сезона хорошо играл швейцарец Сеферович, но тогда были простые матчи. Теперь и он пропал, даже в заявку не всегда попадает.

– То есть без Жонаса «Бенфика» эффективно не играет?

– Нет. Схема 4-3-3 проходит в Португалии, а вот подходит ли для Лиги чемпионов? У меня большие сомнения.

«ЛУИЗАО СИЛЬНЕЕ ИГНАШЕВИЧА И БЕРЕЗУЦКОГО»

– Руй Витория ставит в состав много молодых игроков, хотя на скамейке сидят дорогие и опытные футболисты. Зачем так делать в Лиге чемпионов?

– Правильно делают, это надо приветствовать. Все понимают, что будущее клуба – сочетание молодых и опытных футболистов. Не думаю, что молодые, которые выходят на поле, чем-то хуже более опытных. Вот сейчас появился очень перспективный центральный защитник – Рубен Диаш. Уверен, что скоро он будет играть за сборную. Может быть поедет на ЧМ в Россию.

– Все говорят о возрасте защитников ЦСКА. Но в «Бенфике» играет такой же возрастной Луизао. Или он все-таки круче Игнашевича с Березуцкими?

– Луизао сильнее. Да, возможно, ему не хватает скорости, но позицию на поле выбирает легко. Он лидер команды. И как раз с Луизао молодым центральные защитникам проще прогрессировать.

– Швейцарские журналисты как-то подметили, что Дзагоев для ЦСКА – как Криштиану для сборной Португалии. Кто особенно важен для «Бенфики»?

– Сальвио, игрок сборной Аргентины. Это большая звезда, особенно когда он в форме. И есть еще будущая большая звезда Диогу Гонсалвеш. Он сыграет против ЦСКА, большой талант.