За Керимова уже вступился российский МИД, а целая группа юристов работает над спасением сенатора-олигарха. Но в чем обвиняют Керимова? По некоторым данным, задержание может быть связано с налоговыми махинациями при покупке нескольких вилл на Лазурном Берегу - об этом еще весной писало издание Nice-Matin. Официально одна из вилл была куплена за 35 миллионов евро, но почему-то Керимов перечислил бывшему владельцу недвижимости Александру Штудхальтеру еще более 60 миллионов евро. Для Сулеймана Керимова такая сумма более чем подъемна. В этом могли убедиться все любители футбола еще во времена его руководством махачкалинским клубом «Анжи».

Наконец-то допустили

18 января 2011 года пресс-служба махачкалинского клуба сообщила, что принято решение продать «Анжи» структурам Сулеймана Керимова. Приход миллиардера в клуб восприняли в республике более чем оптимистично. У Керимова были деньги, а это должно было помочь дагестанской команде решать серьезные задачи в российском футболе. На самом деле олигарх пытался подобраться к «Анжи» и ранее. Но прежний глава Дагестана Муху Алиев и близко не подпускал Керимова к клубу, который являлся не только в республике не только спортивным, но и политическим ресурсом. А вот уже следующий руковлодитель республики Магомедислам Магомедов согласовал приход в команду Керимова.

Спустя месяц после приобретения «Анжи» Сулейман Керимов сделал первое громкое приобретение: им стал экс-игрок мадридского «Реала» Роберто Карлос. Впервые в России играл живой настоящий чемпион мира, пусть и 37-летний. Бразилец не только четырежды поразил ворота соперников, но и сыграл свою главную роль популяризатора «Анжи». Кроме того, обширные связи Карлоса помогли в дальнейшем договориться с целым списком футболистов.

Филиал Китая в Дагестане

Уже летом 2011 года в России началось трансферное безумие, сравнимое с современным китайским. Керимов обещал платить баснословные деньги, а Роберто Карлос сопровождал переговоры с игроками из разных клубов. Самым громким трансфером стало подписание Самуэля Это’О из миланского «Интера» - всего за год до этого камерунец выиграл свой третий Кубок чемпионов! В «Анжи» футболисты стекались отовсюду: Юрий Жирков, Балаж Джуджак, Кристофер Самба. Тогдашний тренер Гаджи Гаджиев уже не мог контролировать такую звездную команду и все ждали нового наставника. Попробовал себя Юрий Красножан, но Это’О и его компания в буквальном смысле просто выжили тренера со своего поста. Наконец, в Дагестан приехал сам Гус Хиддинк! Голландца в России все еще любили за фантастический Евро-2008, а в «Анжи» полюбили еще больше после того, как клуб финишировал пятым и пробился в Лигу Европы. Керимов оплатил покупку француза Ласса Диарра из мадридского «Реала» и местного нападающего Ласину Траоре. За 35 миллионов евро затем был куплен Виллиан из «Шахтера». С таким составом Гус Хиддинк должен был творить чудеса. Но клуб финишировал лишь третьим, а в Лиге Европы оступился на стадии 1/8 финала. Последними большими приобретениями стали Игорь Денисов и Александр Кокорин, которые бросили все, чтобы присоединиться к большому проекту Керимова. Но совсем скоро сказка закончилась.

Сколько же все это стоит?

Сулейман Керимов потратил уйму денег на «Анжи». По данным transfermarkt.de, с сезона 2010/2011 до 2013/2014 дагестанский клуб выложил 234,2 миллиона евро. И это только за футболистов! А ведь был еще стадион в Каспийске. Сулейман Керимов мечтал о своеобразном «Анжи Юнайтед», а стадион присутствовал в планах миллиардера как обязательный атрибут топ-клуба. Задумывалась грандиозная арена «Анжи-сити» с тремя базами, гостиницами, жилыми зонами и парком с кинотеатрами. Но клубу надо было где-то играть и параллельно Сулейманов реконструировал бывший стадион «Хазар», вложив в него немало средств. Кроме того, была выкуплена земля в Сколково, чтобы команда могла там готовиться к столичным матчам. При этом, клуб тренировался в подмосковном Кратово, потом в «Лужниках», а на матчи в Махачкалу прилетала на самолете. Всего с 2011 года Керимов потратил на «Анжи» не менее 450 миллионов евро.

Денег больше не будет из-за Лукашенко?

Сулейман Керимов в один момент понял, что снабжать «Анжи» деньгами он больше не хочет. Или не может? Клуб распродал почти весь основной состав, что помогло хоть как-то отбить траты. Но за нежеланием Керимова вкладываться в клуб стояли более серьезные проблемы миллиардера. Дело в том, что с 2010 года группа инвесторов во главе с Сулейманов Керимовым выкупила у Дмитрия Рыболовлева контрольный пакет акций «Уралкалия». С того момента началась масштабная экспансия в этой сфере, которой руководил сам миллиардер. Именно при нем был выкуплен и «Сильвинит», и строились планы по приобретению «Беларуськалия». Президент Беларуси Лукашенко не мог открыто отказать Керимову, известному своими связями с российской властью, поэтому выбрал хитрую тактику заведения переговоров в тупик и реорганизации «Беларуськалия». Он назначил неподъемную для частного инвестора цену в размере 30 млрд долларов. После взаимных обвинений и привлечения к руководству особой комиссией по оценке перспектив совместного экспорта калийных удобрений главе местного КГБ. Такие манипуляции фактически заставили Керимова не только отказаться от идеи покупки «Беларуськалия», но и вовсе выйти из совместного трейдингового бизнеса с белорусами. Белорусская сторона обвинила «Уралкалий» в обрушении рынка калийных удобрений. Это сказалась и на позициях самого Керимова: в день расторжения партнерства с белорусами его 17,2% доля в «Уралкалии» подешевела сразу на 545 млн долларов.

«Анжи» не тонет!

После большой распродажи на тренерский пост вернулся Гаджи Гаджиев. «Анжи» дошел до 1/8 финала Лиги Европы, но в национальном первенстве клуб погрузился в глубокое болото. В итоге, дагестанская команда вылетела в ФНЛ. Состав был собран в экстренном порядке и с миру по нитке, поэтому ждать от него чудес было глупо. Всего за один сезон клуб вернулся в элиту под руководством Сергея Ташуева. Его сменил Юрий Семин и, казалось, что «Анжи» дарит болельщикам новую надежду. Но команда играла нестабильно. Игроков пугали тем, что стадион будет переоборудован в аквапарк. Менялись тренеры, но дело в гору не шло. Затем заговорили о смене владельца, а это не мотивировало ни тренерский штаб, ни команду. Сулейман Керимов «устал от футбола» и потерял всяческий интерес к своему маленьком «топ-клубу».

В чем причина, господин Керимов?

Во многом охладевший интерес Керимова к «Анжи» был вызван политическими и экономическими неудачами миллиардера. На посту главы республики Магомедислама Магомедова сменил Рамазан Абдулатипов, который не раз выражал симпатию к деятельности Керимова в «Анжи», но не торопился идти навстречу экономическим интересам Сулеймана Керимова в республике. Керимов хотел получить Махачкалинский морской торговый порт, а Абдулатипов симпатизировал совсем другим претендентам на владение объектом – братьям Магомедовым и их группе компаний «Сумма». Компания Сулеймана Керимова попыталась приобрести махачкалинский аэропорт, но по разным причинам аукцион постоянно переносился. В земельных участках миллиардера тоже ограничили – никак не могли решить вопрос с выделением места под «Анжи-сити» между Махачкалой и Каспийском. Строительство масштабного стадиона застопорилось, к тому же УЕФА запретил играть международные матчи на территории Республики Дагестан. Кому тогда вообще нужна эта грандиозная стройка? И когда Керимов перестал вкладывать миллионы в клуб, Абдулатипов не особо расстраивался. Политика главы республики была такой: «Анжи» - это «Анжи», пусть там играют россияне, тем более, что есть где – «Анжи-Арена».

Короткий, но яркий подъем дагестанского клуба был напрямую связан с бизнесом и изменившимися аппаратно-политическими процессами. Был дружественный глава республики и шли дела в гору – команда была на коне. Едва все поменялось, как Керимову перестал быть интересен сам проект «Анжи». Пострадали только болельщики, которые свято верили в «Анжи Юнайтед», просуществовавший всего пару сезонов.